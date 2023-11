In Un posto al sole la violenza si nasconde anche nei salotti della Napoli bene

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) C’è la camorra a Upas, soap che è nata per dare un centro di produzione Rai a, ma c’èunaaltrettanto brutale e sanguinaria,se non si chiama mafia. Ed è quella messa in opera da Roberto e Marina, i ricchi dell’ultimo piano di palazzo Palladini. Riescono a convincere un sicario ad uccidere Lara in cambio di soldi. E architettano un piano vendicativo e spregiudicato. Sono due professionisti di alto rango, ben inseriti in società, stimati. Lui il profilo cattivo lo ha sempre avuto, ma lei riesce persino a risultare quella buonacoppia. Forse perchè tanta cattiveria prima o poi ti si ritorce contro, e quindi spesso la vittima è stata lei. I fan di Upas però non sopportano più la storia che da mesi vede al centro questi tre personaggi, troppo piena di crudeltà e ...