In Libia urgono soluzioni democratiche | è tempo di un dialogo intralibico?

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nei suoi recenti incontri, ha sottolineato la necessità di formare un nuovo governo unificato inper ridare slancio al processo politico e procedere verso le elezioni. Tuttavia, il primo ministro libico, Abdel Hamid Dabaiba, ha ribadito a più riprese di non avere alcuna intenzione di cedere il potere se non a un governo eletto. Utilizzando risorse pubbliche, derivanti principalmente dalla vendita del petrolio, di cui è ricca la, il premier ha utilizzato gruppi armati per affermare la sua posizione con la forza. Tuttavia, il Governo di Unità Nazionale si trova a dover fare i conti con una coalizione di forze sociali e militari che comprende gran parte della regione occidentale, Zawiya e Zuwara, un’area di importanza strategica per la sicurezza e in termini di contrasto all’immigrazione illegale, ...