In Cina nuovo allarme dopo il covid | bambini colpiti da polmonite misteriosa

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Dallaunsanitario a 4 anni dalla pandemia. In molte metropoli cinesi è scattata l'emergenza sanitaria per unache sta colpendo i. Il primo 'alert' è arrivato da ProMed, un sistema di sorveglianza accessibile al pubblico che monitora le epidemie di malattie umane e animali in tutto