In 4 mila in corteo a Firenze per ricordare Giulia

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (AGI) -, 21 nov. - Più di 4persone hanno sfilato nel centro dinel rumorosocontro la violenza di genere promosso dal collettivo 'Non una di meno'. La manifestazione perCecchettin e le altre vittime di femminicidio è partita da piazza Santissima Annunziata e si è conclusa in piazza della Signoria, al suono di fischietti, campanacci e mazzi di chiavi agitati dai partecipanti di tutte le età. In prima fila c'era uno striscione con la scritta "Se domani sono io distruggi tutto". Nella giornata di oggi molte scuole hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo della giovane vittima di Filippo Turedda. Con l'avvicinarsi del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, altre manifestazioni sono in programma in tutte le ...