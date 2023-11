Imprese italiane verso la quarta rivoluzione

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’Industria 4.0 rappresenta per il mondo produttivo una vera e propriaindustriale. Ma le, nello specifico quelle del settore manifatturiero, sono pronte a metterla in atto? Quali sono le barriere effettive all’integrazione di un cambio di paradigma? Questi i temi affrontati nello studio condotto da LIUC Business School per conto di ICIM Group e presentato all’i-FAB della LIUC-Università Cattaneo di Castellanza, lo scorso 15 novembre. Special guest star Cimberio SpA e Caleffi SpA, che hanno raccontato la loro esperienza. Dalla ricerca emerge chiaramente come gli incentivi e le manovre di governo hanno rappresentato una importante opportunità per le, ma che il grado di consapevolezza tecnologica rispetto agli investimenti 4.0 è ...