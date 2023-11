Immissioni in ruolo dirigenti scolastici | in 13 rinunciano Decreto

Immissioni in ruolo 2023/24 sul sostegno : 13.412 totali di cui soltanto 1.601 sono vincitori di concorso - il resto da GPS. Il 52 - 29% del totale al Nord

Immissioni in ruolo docenti - su 50.807 posti autorizzati - 43.430 stabilizzazioni - oltre 11mila da GPS I fascia sostegno. Circa 30mila i posti per i concorsi. I dati ministeriali

Immissioni in ruolo - D’Aprile (Uil Scuola) : “Bisogna utilizzare tre canali - organico di sostegno - graduatorie Gps e idonei dei concorsi già fatti”

Immissioni in ruolo Veneto : 2.475 docenti assunti su posti comuni - 873 su sostegno. 915 gli ATA in ruolo. I dati per provincia 2023-24