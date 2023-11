Imballaggi | l’assalto dei partiti in Ue per limitare il riuso e abolire i divieti | da destra a sinistra i tentativi di modificare il regolamento

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Al voto in plenaria dell’Europarlamento sul, uno dei pilastri del Green Deal, si arriva in un clima rovente. Non solo perché sono oltre 525 le richieste di modifica alla proposta presentata il 30 novembre 2022 dalla Commissione europea. E più di 300 arrivano dalla commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare (Envi) che ne aveva raccolti 2.741 e alla fine ha adottato la sua posizione il 24 ottobre 2023 con 56 voti a favore, 23 contrari e 5 astensioni. Nonostante il governo italiano abbia provato a bloccarlo fino alla fine. E molti emendamenti da votare portano proprio la firma di europarlamentari italiani. D’altronde, a settembre, è dovuta intervenire la stessa Commissione Ue in risposta al parere negativo espresso dalla Camera dei deputati, a giugno 2023, sulla scia di quanto fatto anche dal Senato. Ma la tensione ...

Caro prezzi, i prodotti che davvero rischiano di sparire

Dopo che i supermercati sono stati presi d'(qui i ...Made in Italy proprio in un momento in cui con la guerra in Ucraina e'...nella filiera agroalimentare come quello per gli, si ...

Imballaggi, l’assalto dei partiti in Ue per limitare il riuso e abolire i divieti: da destra a sinistra… Il Fatto Quotidiano