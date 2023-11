Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una raffica di interventi in Commissione Lavoro alla Camera dove si sta analizzando la proposta di legge sul salario minimo. È questa la strategia dell'opposizione per far slittare il voto sull'emendamento Rizzetto che trasforma la legge di iniziativa parlamentare delle opposizioni in una delega al Governo.