Ilary Blasi piange | “bomba” su Totti con il trailer di “Unica” | “Non ci potevo credere” | ecco quando è cominciato tutto – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) C’è grande attesa per il docufilm diche uscirà su Netflix il prossimo 24 novembre. Neldi “”, la conduttrice si mostra in lacrime mentre ricorda i tradimenti di Francesco” su: “Vi dicoil disastro” “Io ho sposato Francescoper amore, non per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.