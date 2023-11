Ilary Blasi | Netflix pubblica uno spezzone sul divorzio con Totti Le lacrime della conduttrice | «Dovevo credere ai giornalisti o a mio marito?» – Il video

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unica, il documentario sulla vita di, uscirà il 24 novembre su. E raccoglierà anche la sua versione dei fatti in merito alcon Francesco. La piattaforma streaming ha rilasciato alcuni istanti in cui laparlaseparazione più discussa d’Italia. «A fine gennaio, andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare undiverso. E da lì, un disastro», racconta. «A chi credo? Aio a mio? Vent’anni che frequenti una persona penso che ti fidi di quello che dice». E poi, con la voce rotta dal pianto: «Cioè io non potevoche l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà...

“20 anni insieme - non ci potevo credere”. Ilary Blasi in lacrime per Francesco Totti : la verità

Ilary Blasi ‘Unica’ nel doc di Netflix : “Totti sposato per amore - non per soldi”

Ilary Blasi nel doc 'Unica': "Ho sposato Francesco Totti per amore e non per soldi"

"Ho sposato Francesco per amore non per soldi. E l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia". Esce il 24 novembre il documentario in cuisi racconta per la prima volta dopo la fine della relazione con Francesco Totti, Unica . Una lunga intervista che attraversa il documentario in cuiscoppia anche a piangere "Io non ...

Ilary Blasi in lacrime per Totti nel doc di Netflix: “Non potevo credere che dopo vent’anni di vita insieme a… Repubblica Roma

Ilary Blasi nel trailer di Unica: "Non potevo credere che avesse fatto una cosa del genere" La Gazzetta dello Sport

Ilary Blasi in lacrime nelle nuove immagini del docufilm Unica

Manca poco all'uscita dell'atteso docufilm 'Unica', prodotto da Banijay Italia, che sarà disponibile dal 24 novembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, in cui Ilary Blasi si ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi felici alle terme in Toscana insieme ai figli

Fine settimana di pace e divertimento per Francesco Totti e Noemi Bocchi, felici alle terme in Toscana insieme a Isabel e due figli della 35enne.