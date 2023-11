Ilary Blasi in lacrime nel docufilm “Unica”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 novembre 2023 – “A gennaio andiamo a cena ed ho iniziato a notare un marito diverso. E da lì un disastro“. Con la diffusione delle notizie sul tradimento di Francesco Totti “mi sono chiesta: ‘credo a mio marito o ai giornalisti?’. Stai con una persona da vent’anni e ti fidi”. E poi la commozione diche abbassa la testa e quasi in singhiozzi: “Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni avesse fatto una cosa del genere“. Manca poco all’uscita dell’atteso’, prodotto da Banijay Italia, che sarà disponibile dal 24 novembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, in cuisi racconta per la prima volta: dai primi passi nel mondo dello spettacolo al grande amore con Francesco Totti, le immagini del matrimonio celebrato nella ...