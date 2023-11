Il treno è in ritardo e Lollobrigida crea la fermata straordinaria | fa fermare l’alta velocità per scendere a Ciampino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Se ilè in, una soluzione c’è sempre. Almeno se sei un ministro e hai un appuntamento istituzionale che ti attende. È il caso del ministro dell’Agricoltura, Francesco, per il quale è statata unaalla stazione di. Così lui è potuto, insieme a una o due persone del suo staff, prendere l’auto blu ed evitare i ritardi accumulati dal. La vicenda viene raccontata dal Fatto Quotidiano e riguarda il Frecciarossa Torino-Salerno. Sul qualeè salito a Roma Termini. Ma il, già accumulato in precedenza, è aumentato. E così l’unico modo per non fare tardi al suo appuntamento di Caivano era quello di ...