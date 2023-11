Il Siena prova a vincere tutte le gare. Ma domenica c'è il rebus Cristiani

Il centrocampista si è infortunato contro la Baldaccio Bruni: oggi sarà sottoposto ad accertamenti ...

Il Siena prova a vincere tutte le gare. Ma domenica c'è il rebus ... LA NAZIONE

Che colpo per la Consar. A Siena prova d'orgoglio Quotidiano Sportivo

In arrivo quattro sfide decisive per la Stosa. I rossoblù a Quarrata inseguono il sesto sigillo

La Stosa di Siena gode del primato in classifica e affronta 4 partite consecutive contro dirette concorrenti per le prime posizioni. 8 punti in palio in questo mini ciclo che tecnicamente valgono dopp ...

Equitazione, torna a palermo la coppa degli assi

"La Regione riporta a Palermo la Coppa degli Assi, il più longevo concorso ippico internazionale d'Italia dopo Piazza di Siena. Un'importante ...