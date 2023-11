Il riconoscimento del successo diplomatico non scalfisce il disprezzo per la doppiezza del Qatar

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Se davvero domani l’accordo entrerà in vigore, e assicurerà la liberazione di ostaggi donne e bambini rapiti da Hamas in cambio di detenute e detenuti palestinesi, e una tregua delle armi su Gaza e un aumento degli aiuti materiali alla sua popolazione, avrà voluto dire che alcune fra le persone peggiori, per alcune fra le motivazioni peggiori, sono state in grado di ridurre almeno provvisoriamente il danno che hanno provocato alla convivenza. Gli stupratori di Hamas, con l’acqua alla gola, sfruttano la dedizione della parte migliore di Israele, le famiglie dei rapiti e quelle degli assassinati e la solidarietà degli altri, per procurarsi un po’ di respiro dall’assalto in cui sono stretti. Netanyahu aveva puntato tutto sull’oltranzismo della distruzione per ottenere una dilazione, al momento in cui si deciderà la fine della sua carriera pubblica e la sua losca destinazione personale. ...