Il Pro Wrestling Illustrated svela la Top 10 del Tag Team 100

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Per il secondo anno consecutivo, gli FTR hanno vinto la lista dei 100 migliori Tagdell’anno (Tag100 ndr) stilata dalla nota rivista Pro. Sul nostro sito vi abbiamo già riportato il primo annuncio con la copertina del nuovo numero della rivista. Veniamo ora a conoscenza dei primi 10 Taginseriti in questa importantissima classifica. FTR (AEW) Aussie Open (NJPW/AEW) Kevin Owens & Sami Zayn (WWE) Bishamon (NJPW) Motor City Machine Guns (Impact) ABC (Impact) The Acclaimed (AEW) Judgement Day (WWE) Damage CTRL (WWE) 7UPP (Stardom)