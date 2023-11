Il Piano Spalletti per l’Europeo | cene | app | droni e lezioni tattiche Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 novembre 2023)adesso può programmare con serenità il percorso al2024 e allenare la sua Italia correggendo tutti quei piccoli errori che affliggono gli Azzurri. Il pareggio contro l’Ucraina a Leverkusen ha dato sia la certezza della qualificazione ma anche una certa tranquillità che mistervuole sfruttare fin da subito. Infatti, secondo quanto scrive la, il ct di Certaldo ha già in mente la roadmap che conduce in Germania: “ha subito illustrato il suo programma da qui a marzo: incontri a cena evia app con gli azzurri, nonché l’allestimento delle nuove tecnologie a Coverciano, dove entrerà in funzione il drone per filmare gli allenamenti“. Poi anche le amichevoli per testare la condizione dei convocati. Non due ...