Il Parlamento Europeo dice sì al “diritto alla riparazione” | anche per gli smartphone

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nelle scorse ore ilha reso noto di avere adottato il suo mandato per i negoziati con i governi dell'Unione Europea su un nuovo "" per i consumatori. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

“Comuni in Europa” si confronta al Parlamento Europeo

La Presidente del Parlamento Europeo chiede più condanne per gli omicidi di donne in quanto donne

Vaccino Covid - lettera choc di EMA al Parlamento europeo - Graaff : " Siero a mRNA come un OGM - non ferma contagio - controindicato per under 60 - campagne vaccinali insensate - effetti collaterali avversi gravi con alcuni lotti"

Olanda al voto, ecco i quattro candidati di punta

è rimasto income deputato indipendente e lo scorso agosto ha creato un suo partito per ... Per giunta non esclude di cercare accordi a livelloper limitare il numero di cittadini ...

Donald Tusk si oppone alla riforma dei trattati UE proposta dal Parlamento europeo EURACTIV Italia

Il caso Cecchettin arriva al Parlamento Ue, Metsola: «È inaccettabile, fermiamo i femminicidi» Corriere TV

Imballaggi, l’assalto dei partiti in Ue per limitare il riuso e abolire i divieti: da destra a sinistra i tentativi di modificare il regolamento

Al voto in plenaria dell’Europarlamento sul regolamento imballaggi, uno dei pilastri del Green Deal, si arriva in un clima rovente. Non solo perché sono oltre 525 le richieste di modifica alla propost ...

Come cambiano imballaggi con nuova direttiva Ue e gli effetti sui costi dei prodotti per consumatori

Una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio avranno approvato le rispettive posizioni, inizieranno i negoziati tra le istituzioni europee per raggiungere un accordo su un testo condiviso e, di ...