Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 23 11 | Tancredi in ospedale | Agata vuole prende parte al corso di disegno

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La puntata de Ilche verrà trasmessa su Rai 1 nella giornata di giovedì 23 novembre. Le anticipazioni fanno sapere cheverrà investito da un’auto, e che in seguito all’incidente verrà ricoverato d’urgenza in. Glifanno inoltre sapere checontinuerà a essere ostacolata da Ciro: nonche lei predialserale di. Scopriamo qualchein più sulla trama dello sceneggiato ambientato a Milano. Il8, Ciro mette in difficoltàNeldella puntata de Il...