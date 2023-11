Il padre di Turetta | Non siamo una famiglia patriarcale Poi la frase sull' orsacchiotto

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La disperazione è tanta nelladi Filippo. Un dolore diverso rispetto ai familiari di Giulia ma comunque grande: "Pagherà per quello che ha fatto. Noipur sempre i suoi genitori"

Filippo Turetta - il padre manda un messaggio al papà di Giulia Cecchettin : «Perdono - mio figlio dovrà pagare per quello che ha fatto»

Giulia Cecchettin - il padre di Filippo Turetta : "La nostra non è una famiglia patriarcale - devastati dal dolore"

Filippo Turetta, la tesi del criminologo Picozzi spiazza Berlinguer. "Ho capito bene"

Spunta la fanpage di, sconcerto di Dalla Chiesa: "Pazzesco" Nella puntata di È sempre ... come dice il, era inimmaginabile 'Era abbastanza imprevedibile , non c'erano segnali se non ...

I genitori di Filippo Turetta: “Non siamo una famiglia patriarcale”

Non riescono a darsi pace Nicola ed Elisabetta Turetta, i genitori di Filippo, il 22enne che ha ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Intervistata dal Corriere della Sera, la coppia si chiede: ...

Giulia Cecchettin, “gli è scoppiata qualche vena in testa”, parla il papà di Filippo Turetta

Nicola Turetta e la moglie Elisabetta, padre e madre di Filippo, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin e in carcere in Germania, in un’intervista al Corriere della Sera, ha affermato: “Proviamo ...