Il Natale di Hannah Waddingham | la recensione | occhio Mariah | c’è una nuova Mamma Natale in città

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lade Ildi, lo special tv delle festività dal 22 novembre su Apple Tv+, con cui l'attrice di Ted Lasso ritrova gli ex colleghi (e non solo) per celebrare il London Coliseum e ovviamente lo spirito natalizio. Pensate per un momento ad un'icona della musica e dello spettacolo che vi faccia immaginare immediatamente il. Siamo sicuri che alla maggior parte di voi sarà venuta in menteCarey, che con la sua hit All I Want For Christmas Is You ha scaldato - o disturbato - la maggior parte delle festività degli ultimi tre decenni alle persone di tutto il mondo. Lei stessa ci ha giocato sopra quest'anno, con uno spot promozionale in cui sembra venga scongelata appositamente solo per cantare ...