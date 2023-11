Il Napoli ha ritrovato Kvaratskhelia | decisiva una bellissima decisione della moglie Nitsa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Manca sempre meno alla ripresaSerie A e Walter Mazzarri potrà contare surinato: svelato il motivo. Ildeve risorgere. L’inizio di stagione degli azzurri è stato ampiamente sottotono. Dopo dodici giornate i campioni d’Italia sono in quarta posizione e già a dieci punti dalla vetta occupata dall’Inter. L’operato di Rudi Garcìa è stato fallimentare. Il tecnico francese non è mai riuscito ad entrare in sintonia con lo spogliatoio azzurro e nemmeno con la piazza partenopea. Sono diversi i motivi che hanno rallentato l’inserimento dell’ex allenatore di Roma e Lione. In molti imputano, infatti, la scelta di eleggere il famoso consiglio dei sette saggi come un muro tra l’ex tecnico e lo spogliatoio. Un’altra scelta difficile da comprendere è quella di parlare in francese con il proprio staff. La comunicazione ...