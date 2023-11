Il governo salvi Holostem. Lettera a Meloni da un ricercatore disperato

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Questo è un appello aldi un paese che, pur di tentare di salvare la piccola Indi Gregory, malata di una terribile malattia rara, ha riunito in seduta di emergenza il Consiglio dei ministri per conferire a quella bambina la cittadinanza italiana, sperando così di farla accedere a qualche terapia, qualunque essa fosse e prima ancora di verificare se esistesse. È un appello in particolare al capo di quel, la madre di una bellissima bambina, perché guardi ad altri bambini italiani e di altre nazioni, i quali potrebbero accedere ad una terapia sperimentale sviluppata dalle migliori menti del nostro paese e riconosciuta come eccezionale in tutto il mondo, se solo un ministero sbloccasse una pratica che, per ragioni ignote, si è arenata interrompendo la possibilità di intervento della Fondazione Enea Tech e Biomedical. Quella Fondazione per ...