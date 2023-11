Il governo israeliano approva l’accordo per il rilascio degli ostaggi

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) È stato raggiunto un accordo per ildi 50 donne e bambini rapiti dal gruppo palestinese Hamas. Ilhatoper il. Israele e Hamas hanno anche concordato di attuare un cessate il fuoco temporaneo per quattro giorni per consentire il trasferimento sicuroe la consegna di aiuti