Il ‘Giro gastronomico d’Italia’ di Riserva Rooftop fa tappa in Sardegna

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) A Napoli sulla collina di Posillipo continua il “Girod’Italia”: dodici tappe per ogni regione e relativi piatti tradizionali da. Uovo a 62 gradi “guttao e frattau”, mallareddu con cicerchie e cavolo nero, culargiones ripieno di patate e menta home made, stracotto di agnello, funghi pioppini e tartufo Bagnoli Irpino, porceddu con fregola al salto, scalogno caramellato, cutney di arancia e mirto: le pietanze della settimasono servite. Dopo Trentino Alto Adige, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e un “fuori giro” nel Regno delle due Sicilie, arriva in tavola la tradizione sarda, rivisitata in chiave moderna dallo chef Davide Cannavale e dal Sous Chef Pasquale Paladino. Cannavale è un cultore della cucina isolana. 33 anni, napoletani, vanta un percorso cominciato a 18 anni ...