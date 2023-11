Il futuro della mobilità e le sfide dell’elettrificazione Le lezioni di Re-Innovation ad H-Farm – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dal 2035, nell’Unione Europea non potranno più circolare veicoli inquinanti. Sebbene non si tratti dell’unica alternativa, la via maestra è ormai chiara: oltre che dalla riduzione del numero di automobili si dovrà passare dall’elettrificazione dei veicoli. L’energia elettrica oltre a poter essere prodotta in modo pulito in grandi quantità, permette di creare mezzi di locomozione molto più efficienti di quelli alimentati dai combustibili fossili. Navi, camion, treni, e auto in circolazione dovranno presto essere alimentati da energia elettrica da qui ai prossimi anni e questa energia andrà prodotta in modo pulito per evitare gli effetti più catastrofici dei cambiamenti climatici. Una sfida enorme per il settoreche è stata il fulcrodiscussione dell’evento Re-. La strada ...