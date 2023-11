Il figlio di Brad Pitt si sfoga | “Sei una persona spregevole Un giorno la verità verrà alla luce | tremiamo quando ti vediamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Seè riuscito ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori grazie ad interpretazioni cinematografiche da premio Oscar, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il cuore dei figli suoi e di Angelina Jolie. Che i rapporti tra l’attore ed il suo nucleo famigliare non fossero idilliaci era cosa nota, complice la turbolenta separazione con l’ex moglie 48enne ed i problemi di alcolismo di. Tramite una fonte non rivelata, il Daily Mail è riuscito ad ottenere uno screenshot inedit0 di una storia pubblicata su Instagram dall’allora 16enne Pax Jolie (2020), entrato a far parte della ‘famiglia’ nel 2007,Jolie ha deciso di adottarlo da un orfanotrofio in Vietnam. Il contenuto era stato condiviso in occasione della festa del papà, con il giovane che avrebbe additato ...