Il Dottor Alì | anticipazioni 25 novembre | Alì e Ferman vivranno un momento incredibile

(Di mercoledì 22 novembre 2023) IlAlì,25: nuova sfida per Alì Vefa nel 13° episodio…Ma come dice il titolo, “Ogni ostacolo è un punto di partenza”! IlAlì,25: altri due casi impegnativi per il protagonista e… Beliz, furibonda e in lacrime, riesce fuggire da(dopo ciò che lui le ha rivelato) e dall’ospedale. Non prima di aver telefonato a Kivilcim, per pregarla di sostituirla per qualche giorno e chiedendole di “non fare domande”. Intanto Alì, a casa sua, attende emozionato Adil, che ha chiamato d’urgenza per condividere la sua felicità: ha appena ballato con Nazli! Il loro rapporto ha fatto altri progressi e lui si compiace di non essere scappato (se ne riparlerà spesso nel corso della puntata). ...