Il Centro Sociale di Roccapiemonte si rifà il look

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Sono iniziati i lavori di riqualificazione della struttura di via della Fratellanza. A seguire gli interventi in prima persona il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Bruno. Ila breve avrà una nuova facciata, inoltre è in programma la realizzazione di una rampa per facilitare l’accesso per le persone con limitata capacità motoria, mentre il solaio dell’edificio retrostante sarà sottoposto alla impermeabilizzazione, così come verranno effettuati lavori di tinteggiatura in alcuni locali, compreso quello dell’auditorium. “Continua l’impegno dell’Amministrazione per rendere i beni dell’Ente maggiormente fruibili, nei limiti delle risorse che via via si rendono disponibili. In particolare, la valenzadeldi cui disponiamo nella nostra città è stato un motivo di ...