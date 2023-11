Il 91enne Prende La Quindicesima Laurea | Poi il Messaggio agli Studenti | “Lasciate Perdere il Web | Internet e i Social”

Il medico 91enne che prende la 15esima laurea: "È il mio antidoto alla vecchiaia"

Il medico di base Leonardo Altobelli, 91 anni, originario di Troia in Puglia, si è laureato per la prima volta in medicina a Siena nel 1969. Da lì di lauree ne ha prese altre 14. Tra queste il titolo ...

Medico 91enne prende la 15esima laurea a Foggia, 'ora mi fermo' Agenzia ANSA