I video fuori dalla diretta Fedez | la bomba su Morgan e Sky | cacciato per questa roba

(Di mercoledì 22 novembre 2023) X Factor controcontro tutti e soprattuttocontro: nuovo, gustoso capitolo della saga televisiva degli ultimi giorni (con Bugo, ormai arci-nemico del cantautore monzese dai tempi di Sanremo, che segue tutto sui social facendosi una sonora risata e sgranocchiandosi i popocorn)sera a Striscia la notizia su Canale 5 l'inviato Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro proprio a, accusato di fatto dal fondatore dei Bluvertigo di aver guidato le manovre per farlodal talent musicale di Sky., mette subito in chiaro"non è stato mandato via per il 'vaffa' ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani (il riferimento è agli imbarazzanti ...