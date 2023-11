I trend TikTok che esaltano la gelosia sono colpa nostra | una “sana gelosia” non esiste

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In questi giorni di forte rumore a seguito del femminicidio di Giulia Cecchettin, che non è nemmeno l’ultimo in ordine temporale a interessare l’Italia e molto lontano dall’essere il primo di quest’anno, si è di nuovo accesa l’attenzione su un fenomeno strutturale che ammazza le donne con una media di una ogni tre giorni. Si tratta dell’unica tipologia di omicidi che non è mai calata, a differenza degli altri tipi di delitti sanguinosi, che negli ultimi decenni hanno visto una netta discesa, a testimonianza che a livello culturale la violenza è sempre meno tollerata, tranne quella nei confronti delle donne (anzi, stando a questi dati Istat, il numero di donne uccise da un conoscente è addirittura aumentato). Basterebbe quindi questo dato per evidenziare come non siano casi di “mostri isolati”, ma un vero e proprio problema da affrontare dal punto di vista culturale e se da qui bisogna ...