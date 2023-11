I soprannomi di Daniele Massaro al Milan

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 22 novembre 2023)durante la sua esperienza aldal 1986 al 1995, inframezzata da un anno di prestito alla Roma, si è guadagnato due simpatici. Il primo risale al suo secondo anno in rossonero, quando sotto la guida di mister Sacchi, per guadagnarsi un ruolo importante nella squadra, fu costretto ad avanzare la sua posizione in campo: fino ad allora aveva sempre avuto compiti maggiormente difensivi, ma con il nuovo allenatore si vide costretto ad avanzare come ala sinistra. L’adattamento lo portò ad avere più occasioni in campo aperto, situazione in cui poter dimostrare la sua velocità, e perciò a conquistarsi il nomignolo di “Beep Beep”, come il velocissimo personaggio dei cartoni con Willy il Coyote. Il secondo soprannome invece venne coniato in corrispondenza della sua vera esplosione in rossonero. Con ...