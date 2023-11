I simulacri

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Con un’operazione meritoria, Mondadori sta ripubblicando tutti i romanzi di Philip K. Dick nella collana Oscar Fantastica, con le cover design di Rodrigo Corral e Alex Merto. , scritto nel 1964 e tradotto da Maurizio Nati, è ambientato a metà del Ventunesimo secolo in una società matriarcale. E’ la first lady a governare a vita, mentre il presidente eletto (Der Alte, il vecchio) è privo di poteri. All’interno di una versione alterata e indebolita degli Stati Uniti – in contrapposizione all’Impero francese, alla Repubblica popolare cinese e all’Africa (nera) libera, col comunismo relegato alla sola Polonia – la vicenda si ramifica in una serie di sottotrame. Sotto il governo della first lady Nicole Thibodeau, carismatica come Evita Perón e fisicamente simile a Jackie Kennedy, i cittadini sono divisi un due categorie: quelli di serie Be, cioè all’oscuro dei segreti del paese, e quelli ...