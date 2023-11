I licei migliori d’Italia? Stanno anche in provincia Ecco la classifica delle scuole | città per città

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il «Nervi-Ferrari» di Morbegno (Sondrio) fa il bis. Per il secondo anno consecutivo il liceo scientificoscienze applicate dellalombarda è la miglior scuola. A confermarlo è la mappa interattiva degli istituti superiori italiani Eduscopio, pubblicata come ogni anno dalla Fondazione Agnelli in base ai risultati degli esiti universitari e lavorativi raggiunti dagli ex studenti (1.326.000 diplomati provenienti da 7.850in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020). Dalla ricerca coordinata da Martino Bernardi emerge come gli studenti abbiamo avuto voti più alti alla maturità. Compliceil fatto che, a causa della pandemia da Covid-19, l’esame si è svolto esclusivamente in forma orale. Mentre tra i neodiplomati del 2020 che si sono iscritti subito all’università ...