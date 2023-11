I Guardiani dell’informazione danno la pagella ai siti | ecco la classifica

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) In un recente articolo intitolato “o della narrazione?”, ci siamo occupati di NewsGuard, l’ente che si è auto-posizionato come guardiano della correttezza delle informazioni, ottenendo una sorta di legittimazione al ruolo da parte della Ue, oltre a 749.000 dollari da parte del Governo Usa. Il tutto in nome della battaglia contro la misinformation. Durante l’intervista a Virginia Padovese, Managing Editor & Vice President Partnerships, Europe, Australia and New Zealand, era emerso che NewsGuard assegna un voto (“rating”) ad ogni testata, una sorta di indice di affidabilità espresso in percentuale. Il rating viene descritto come segue: “NewsGuard‘s scores and ratings for news and information sites are based on nine apolitical criteria that assess the website’s credibility and transparency”. “I rating di NewsGuard su ...