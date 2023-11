I familiari degli ostaggi di Hamas alla stampa a Roma | “Aiutateci”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023), 22 nov. (askanews) – Dopo essere stati accolti questa mattina presto da Papa Francesco in Vaticano, una delegazione di 12rapiti daa Gaza ha incontrato intorno a mezzogiorno lapresso il Pitigliani Centro ebraico italiano dinella speranza che ricordare al mondo la tragica e crudele sorte dei loro cari possa aiutare la loro liberazione. Uno ad uno, esponendo i ritratti dei loro rapiti, hanno preso la parola raccontando con parole semplici il loro strazio e l’angosciante incertezza – nessuno di loro sa in realtà se sono in vita – in cui vivono da quel “Black Saturday” in cuidopo aver seminato morte e distruzione nelle comunità del sud di Israele ha sequestrato e portato a Gaza i loro padri, ...