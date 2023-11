Guerra Israele"Hamas, Idf: preso il quartier generale dei miliziani a nord di Gaza. LIVE

... in cambio di 150palestinesi in Israele e l'ingresso di aiuti umanitari nell'enclave assediata. L'intesa riguarda da entrambe le parti la liberazione di donne e. Via libera anche ...

I bambini prigionieri di Hamas e i parenti col fiato sospeso: «Verranno tutti rilasciati» Corriere della Sera

L'accordo: 4 giorni di "pausa operativa", 50 ostaggi per 150 palestinesi. Media: dalle 10 di domani - Il gruppo filo-Iran in Iraq: l'attacco Usa non rimarrà impunito - Il gruppo filo-Iran in Iraq: l'attacco Usa non rimarrà impunito RaiNews

Crosetto, tregua frutto anche dell'impegno italiano

donne e bambini con meno di 19 anni, da parte di Hamas, come pure al contemporaneo rilascio di circa 150 prigionieri palestinesi da parte di Israele, anche loro donne e bambini con meno di 19 anni di ...

MINISTERO DIFESA * HAMAS: CROSETTO, « RILASCIO OSTAGGI, TREGUA UMANITARIA FRUTTO ANCHE DI IMPEGNO ITALIANO

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – “Voglio esprimere la mia più grande soddisfazione e attiva speranza per l’esito positivo dei negoziati che hanno po ...