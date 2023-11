Ho visto il video degli orrori di Hamas È accaduto | di nuovo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il papà scappa con i suoi due figli. Il solo intimo che indossano fotografa la sorpresa del momento. Cerca rifugio per loro. Lo trova. Trova il rifugio antiaereo fuori dalla loro abitazione nel kibbutz. Una granata fa in tempo a raggiungerlo prima che la porta si chiuda. Lo lascia senza vita. Priverà uno dei figli della vista da un occhio. Lui e il fratello vengono trascinati in casa. I loro corpi ricoperti del sangue del papà. Piangono. Disperati. Chiamano il papà. “Perché sono vivo?”, grida in lacrime, grida strazianti, uno di loro dicendo di non vedere da un occhio. Sono sul divano in cucina. A pochi centimetri da loro, uno dei terroristi diapre il frigorifero. Rovista un po’. E alla fine, a muso, tracanna della Coca Cola. Qualche minuto più tardi arriverà la mamma. E gli operatori della sicurezza faranno fatica a trascinarla al riparo quando scoppierà in ...