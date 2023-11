“Ho ucciso la mia ragazza” | la confessione di Turetta in Germania Nell’auto un altro coltello e una scheda prepagata

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ladiinun“Hola mia”: Filippoha confessato l’omicidio di Giulia Cecchettin subito dopo essere stato fermato dalla polizia stradale in Germnia. I poliziotti, infatti, hanno registrato la frase nel verbale di fermo, anche se questo non avrà valenza nelle aule di giustizia. Intanto, mentre si attende l’estradizione del 22enne, è emerso chedi, una Punto nera, è stato trovato un secondo, sequestrato insieme a tutti gli effetti personali del giovane. Unda cucina, senza manico, era stato ritrovato nel parcheggio, nei pressi della casa ...

Kennedy, 60 anni fa l'assassinio: il 65% degli americani crede al complotto

Reiner ricorda come anche seguì 'dal vivo in tv quando fuil sospetto assassino del ... Landis sente un rumore che riconosce subito: 'Sono stato tra le armi tutta lavita, per sport e come ...

«Ho ucciso la mia ragazza»: la prima frase di Filippo Turetta agli agenti in autostrada Corriere della Sera

Filippo Turetta: «Ho ucciso la mia ragazza», le prime parole in autostrada agli agenti che lo hanno arrestato. ilmessaggero.it

Giulia Cecchettin, l'amica: «Filippo prometteva di cambiare ma era sempre più ossessivo. Le diceva: "Senza di te la mia vita non ha senso"»

«Filippo diceva a Giulia che senza di lei la sua vita non aveva più senso. E lei, che era molto buona, si sentiva in colpa. Già la prima volta si erano lasciati a causa della ...

Filippo Turetta: «Ho ucciso la mia ragazza», le prime parole in autostrada alla polizia tedesca. In cella da solo, sembra assente

«Ho ucciso la mia ragazza». Sono le prime parole di Filippo Turetta agli agenti di polizia che lo hanno fermato in autostrada dopo 7 giorni di fuga. Provato e stanco, il 22enne che ...