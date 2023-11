Ho pensato di farla finita | spuntano le prime dichiarazioni di Filippo Turetta

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La procura di Venezia, dopo l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne assassinata dall'ex fidanzato, potrebbe inserire l'aggravante della crudeltà nel capo d'accusa contestato a. Lo apprende l'agenzia LaPresse da fonti giudiziarie. Anche se non dovesse configurarsi l'aggravante della premeditazione, rimarrebbe comunque in piedi quella specifica della crudeltà, per le modalità con cui sarebbe stata uccisa e per come il presunto assassino avrebbe infierito sulla ragazza. Giulia sarebbe morta dopo una lunga agonia. Anche una perizia psichiatrica potrebbe essere valutata. Continuano però a emergere nuovi dettagli sulla fuga folle del giovane che, dopo aver superato la frontiera, è stato fermato solo domenica in Germania. Appenaè stato fermato sull'autostrada ...