Ho letto ‘La guerra dei sessi’ del consulente di Valditara I violenti? Uomini fragili e bisognosi di affetto

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La copertina è tutto un programma. Un guerriero in primo piano (le donne sempre un passo indietro) e alle sue spalle una guerriera seminuda (lui invece è vestito) e sexy come la spirale tatuata sull’ombelico che allude a profferta di vortici sessuali. La guerriera ha una lancia in mano ma è già chiaro come assassinerà, da brava mantide religiosa, il maschio. Il primo stereotipo è servito. Mi riferisco al libro Ladei sessi. Piccolo saggio sulla cattiveria di genere scritto da Alessandro Amadori, docente di Psicologia alla Cattolica e nominato dal ministro, coordinatore del gruppo di psicologi e giuristi che si dovranno occupare di organizzare gli interventi nelle scuole per contrastare la violenza contro le donne. Dopo il turbamento collettivo suscitato dal femminicidio di Giulia Cecchettin, il governo, sollecitato ad occuparsi di un ...