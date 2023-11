Hermoso in Tribunale il 28 novembre per il caso Rubiales

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La calciatrice del Pachuca e della Nazionale spagnola Jenniil 28sarà presente alNazionale per rilasciare la sua dichiarazione riguardo al bacio non consensuale datole dall’ex presidente della Federcalcio spagnola Luisil 20 agosto in Australia. Secondo quanto riportato da Marca: “Il giudice delNazionale, Francisco de Jorge, ha convocato la giocatrice della Nazionale spagnola Jenniil 28alle 12:30 per rilasciare una dichiarazione sul bacio non consensuale che l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luisle ha dato dopo la finale della Coppa del Mondo a Sydney il 20 agosto.è indagato per reati di violenza sessuale e coercizione insieme ad altri tre ...