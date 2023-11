Guerra Israele-Hamas | Israele approva l’accordo | 4 giorni di tregua | 50 ostaggi rilasciati Hamas | “In cambio liberati 150 donne e bambini palestinesi” Biden | “Estremamente soddisfatto” | DIRETTA

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lalive dellatraoggi, mercoledì 22 novembrehanno raggiunto un accordo sul rilascio degliindi unanellache va avanti ormai dal 7 ottobre scorso, giorno in cuiha attaccato. Nella notte, infatti, il governo israeliano ha votato a favore delcon. “Almeno 50sarannonell’arco di quattro, durante i quali ci sarà unanei ...

20 Novembre 2023 – Israele - parenti ostaggi lasciano incontro con i membri del Gabinetto di guerra in segno di protesta

Tre esponenti della Scuola di Francoforte affermano che la guerra di Israele è giusta in linea di principio

20 Novembre 2023 – Israele - parenti ostaggi lasciano incontro con i membri del Gabinetto di guerra in segno di protesta

Guerra Israele–Hamas : accordo per la tregua - rilascio di 50 ostaggi israeliani

Il mondo ha bisogno di un'Europa federale

... 6 contrari e un'astensione, gli europarlamentari hanno proposto un pacchetto L'UE è circondata da guerre e crisi geopolitiche: dall'invasione russa dell'Ucraina, allatrae Hamas, ...

Ok israeliano all'accordo, 4 giorni di tregua e 50 ostaggi liberi. Netanyahu: "La guerra continua" - L'Unione europea accoglie "con grande favore" l'accordo - L'Unione europea accoglie "con grande favore" l'accordo RaiNews

Tregua per il rilascio di 50 ostaggi e 150 detenuti palestinesi. LIVE Sky Tg24

La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 22 novembre

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sul rilascio degli ostaggi in cambio di una tregua nella guerra che va avanti ormai dal 7 ottobre scorso, giorno in cui Hamas ha attaccato Israele. Nella not ...

Israele-Hamas, l'accordo sugli ostaggi è realtà: tregua e almeno 50 persone liberate

Un importante passo in avanti nella guerra in Medio Oriente. Il governo israeliano ha approvato l'accordo che garantirà il rilascio di ...