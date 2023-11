Guerra Israele–Hamas | arriva la tregua per rilascio di 50 ostaggi in cambio di 150 detenuti palestinesi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il Qatar ha confermato il raggiungimento dell’accordo tra Israele e Hamas per unadi almeno 4 giorni a Gaza e ildi 50a fronte di 150. Netanyahu parla di “decisione giusta”, avvertendo però che dopo la pausa lariprenderà. Biden si è detto “estremamente soddisfatto”. Tra i rilasciati ci saranno anche 3 americani. Blinken sarà la prossima settimana in Medio Oriente. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu. “Accolgo con favore l’accordo suldi donne e bambini tenuti ino a Gaza. Sono grato al Qatar e all’Egitto che hanno contribuito alla mediazione. Hamas deve rilasciare tutti gli. E’ anche cruciale usare questa pausa nelle ostilità per consentire ...

Israele approva l'intesa con Hamas sugli ostaggi. Netanyahu: "Accordo difficile ma giusto"

... continueremo a essere in, continueremo a essere in... Distruggeremo, restituiremo tutti i nostri rapiti e i ...non ci sia nessun partito che rappresenti una minaccia per'. ...