(Di mercoledì 22 novembre 2023) Dopo sette ore di riunione, il gabinetto didi Israele ha approvato l'suglidi Hamas a Gaza. Ci dovrebbero essere 4 giorni di: dovrebbero arrivare 300 camion di aiuti ed essere liberati tre prigionieri palestinesi per ogni israeliano

5 teorie del complotto sull'omicidio Kennedy, 60 anni dopo

...per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente traLa clamorosa battaglia per OpenAI, dalla cacciata dell'ad Altman al futuro: tutto sulle faide nell'azienda di ChatGPT Lain ...