Guendalina Tavassi parla di Micol e Edoardo e lancia un appello alla cognata | “Ecco cosa dovresti fare!”

Guendalina Tavassi confessa : “Le ex di Edoardo? Una manica di pazze - ecco perché Micol Incorvaia è quella che mi piace di più!”

Guendalina Tavassi presto mamma? La domanda della figlia Gaia e la risposta che non ti aspetti

Guendalina Tavassi : «Ho la soluzione per tutti i genitori che vogliono togliersi dalle pa*** i propri figli». Ma non è come sembra