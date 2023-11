Guendalina Tavassi confessa | “Le ex di Edoardo? Una manica di pazze | ecco perché Micol Incorvaia è quella che mi piace di più!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 novembre 2023)è stata ospite oggi di una nuova puntata di Turchesando, il programma radiofonico di Radio Cusano. Qui insieme alla fedele Turchese Baracchi ha parlato dell’uscita del suo libro “Dietro quel sorriso” in cui racconta la sua storia, svelando retroscena intimi. L’infanzia diè stata decisamente segnata dalla separazione dei genitori che in seguito le ha portato anche la separazione da suo fratellocome ha ricordato quel momento: Quello è stato uno degli episodi più drammatici della nostra vitanon solo abbiamo affrontato la separazione dei genitori, in più vieni messo davanti ad una scelta in cui devi scegliere il genitore con cui vivere e soprattutto nella separazione c’è la divisione da tuo fratello.quando io ...