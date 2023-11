Gratteri | l’ennesimo maschio che dice che il maschilismo non esiste

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il barbaro omicidio di Giulia Cecchettin, compiuto dal suo ex ragazzo Filippo Turetta, ha fatto deflagrare in Italia il dibattito sul cosiddetto ‘patriarcato’. Fiumi di inchiostro e infinite ore di trasmissioni televisive consumati per spiegare se la responsabilità dell’uccisione delle donne/compagne/mogli sia da addebitare totalmente agli uomini e alla cultura patriarcale di cui sarebbe permeato il nostro Paese. Nella discussione entra a gamba tesa anche Nicola. Ma le parole pronunciate dal magistrato calabrese durante l’ultima puntata di DiMartedì dividono l’opinione pubblica.Leggi anche: Giulia Cecchettin, Cruciani a muso duro contro la sorella Elena: “Non mi sento colpevole di un emerito ca***” L’opinione di Nicolasul caso Giulia Cecchettin “Lei nota una cultura patriarcale diffusa nel territorio, nel Paese, tanto da essere ...