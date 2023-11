Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Siamo complici, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che.."

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a debuttare su Paramount + con la nuova edizione di Ex on the beach Italia . Intervistati dal settimanale Chi, i due ex concorrenti delVip hanno colto l'occasione per parlare di questa nuova esperienza televisiva e raccontare come sono nati i rumors circa la loro crisi . La verità dei Prelemi La storia d'amore nata ...

Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti ballano un lento: ecco cosa si sono detti

Momento di suspense tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due gieffini stanno cercando di ritrovare la complicità all'interno della casa del Grande Fratello e non è da escludere ...

Grande Fratello, Letizia Petris furiosa con Rosy Chin: “Lei sapeva quanto io…”

Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Letizia Petris si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro Rosy Chin.