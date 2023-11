“Grande Fratello” | notizia clamorosa su Beatrice | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 novembre 2023) News tv. .Luzzi è un’attrice e autrice televisiva italiana. L’artista è famosa per interpretare sempre il ruolo della cattiva. Ha prestato il volto a Eva Bonelli, uno dei personaggi della soap opera di Canale 5 Vivere. In questi mesi, invece, ha catturato l’attenzione dei telespettatori di Mediaset entrando a far parte del cast del2023. Alcune sue dichiarazioni di queste ultime ore hanno fatto preoccupare i suoi fan: vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo nella casa più spiata d’Italia.Leggi anche: Malore improvviso per la famosa del “”: “Un dolore in mezzo al petto” Leggi anche: “Non ce la faccio”: Addio al “”, purtroppo sta male Leggi anche: “...